Samsun'da Kadir Gecesi programları düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Kadir Gecesi programları düzenlendi

Samsun\'da Kadir Gecesi programları düzenlendi

Samsun'un Bafra ve Havza ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, mevlid ve ilahiler okundu, dua edildi ve teravih namazı kılındı. Programlara Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve diğer siyasi temsilciler de katıldı. Ayrıca, Kadir Gecesi münasebetiyle tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

06.04.2024 10:29  Güncelleme: 10:30
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Samsun'un Bafra ve Havza ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Bafra Müftülüğünce Hacı Salih Yıldız Camisi'nde organize edilen program, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Ardından din görevlileri tarafından mevlid ve ilahiler okundu.

Bafra Müftülüğü Şube Müdürü İhsan Barut'un sohbeti sonrası yapılan dua ve enderun usulü kılınan teravih namazı ile program sona erdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın yanı vatandaşların katıldığı program sonrası cemaate, Bafra Belediyesi tarafından ikramda bulunuldu.

Havza

Kadir Gecesi dolayısıyla Havza'daki camilerde yoğunluk oluştu.

Kevser Camisi'nde Havza Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunup, hatim duası yapıldı.

Namaz çıkışı ise Havza Belediyesi ve Havza Ülkü Ocakları tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, herkesin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Programa CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Havza Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Köz de katıldı.

Kadir Gecesi münasebetiyle tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif de ilgi gördü.

Camide muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, dua ve salavatla cami imamı Fahrettin Gündüz tarafından ziyarete açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Kadir Gecesi programları düzenlendi - Son Dakika

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