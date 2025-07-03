Samsun\'da Kahvehanede Darp Olayı

SAMSUN'un Canik ilçesinde kahvehanede K.G.'yi (23) demir sopalarla darbeden 3 kişi, gözaltına alındı.

Olay, 28 Haziran'da Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. K.G. ile A.K. (22), kahvehanede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.K., C.K. (30) ile Y.K. (22) demir sopalarla K.G.'yi darbetti. K.G., kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi olduktan sonra polise şikayette bulundu. K.G., verdiği ifadede, ismini Ahmet olarak bildiği kişi tarafından kahvehane dışına çıkarılarak darbedildiğini söyledi. Çalışma başlatan polis, dün olaya karıştığı iddiasıyla 3 şüpheliyi yakaladı.

Soruşturma sürüyor.