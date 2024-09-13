Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 300 Milyon TL Desteği - Son Dakika
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Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 300 Milyon TL Desteği

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kahverengi kokarca böceği ile mücadele için toplamda 300 milyon TL'lik tuzak alımı yapılacağını açıkladı. Bu zarar verici ile etkili bir mücadele yürütülmezse, Bafra Ovası'ndaki çeltik üreticilerinin de sorun yaşayabileceğine dikkat çekti.

13.09.2024 19:31
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'Kahverengi kokarca' ile mücadeleye 300 milyon TL'lik 'tuzak' desteği

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan:

"Yeterli ölçüde mücadele edilmezse Bafra'da çeltikle alakalı da bu sıkıntıyı yaşayabilecek durumdayız"

"Sivrisinek ile mücadeleye daha etkin devam edeceğiz"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, bu yıl fındık üreticisini büyük oranda zarara uğratan kahverengi kokarca böceğiyle gerekli ve birlikte mücadele edilmemesi durumunda aynı sorunun bir sonraki yıl Türkiye'nin en çok çeltik üretilen 2. noktası olan Bafra Ovası'nda çeltikte yaşanabileceğine dikkat çekerek, zararlı ile mücadele için 300 milyon TL'lik bir tuzak alımı yapacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı, Başkan Halit Doğan başkanlığında Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlgili komisyonlardan havale edilen toplam 40 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında özellikle şehrin doğusundaki ilçelerde geçimini fındık üretiminden sağlayan çiftçileri zarar uğratan kahverengi kokarca mücadelesi ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında konuşan Başkan Doğan, yaklaşık 300 milyon TL tutarında tuzak alarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini, bu tuzakların zararlı popülasyonun yüksek olduğu kırsal kesimlerdeki bahçelere konulacağını açıkladı.

"Yeterli ölçüde mücadele edilmezse Bafra'da çeltikle alakalı da bu sıkıntıyı yaşayabilecek durumdayız"

Samsun'un ve özellikle de Bafra'nın yılda 157 bin ton çeltik üretimi ile ülke genelinde 2. sırada yer aldığına ve kahverengi kokarca ile mücadele yeterli ölçüde yapılmazsa fındıktaki sıkıntıların aynısının çeltikte de yaşanabileceğine işaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kahverengi kokarcayla ilgili yoğun mücadele yapıldı. Popülasyonun yüksek olduğu kırsallarda görüştüğüm üreticiler, mücadelenin yoğun yapıldığı yerlerde bir sorun olmadığını belirtti. Ancak bir üreticinin mücadele ettiği, birinin etmediği yerlerde biraz sorunumuz var. Özellikle doğu ilçelerimizdeki çiftçimizin ana geçim kaynağı fındık olunca sorun yaşanmış oldu. Mısır, fasulye ve diğer meyvelerde de gelecek yıl Allah korusun mücadeleyi yeterli ölçüde yürütemediğimiz takdirde Bafra Ovası'nda çeltikle alakalı da bu sıkıntıyı yaşayabilecek durumdayız. Maalesef biz varlığa da yokluğa da görmeden inanmıyoruz. Geçen yıl Çarşamba'da belediye başkanı olduğumdan biliyorum. Her hafta camilerde cuma namazlarında kaymakam ve benim katılımlarımla çiftçiye bilgilendirmeler yaptık. Kokarcayı anlattık ve mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettik. İnsanlar, 'kokarca ne yapacak, daha önce de oldu, bir ilaç atar geçeriz' dedi. Bazısında tuttu, bazısında tutmadı. Bu sene ise tüm üreticiler kokarca sorunu yaşayınca mücadeleye daha etkin devam edecektir. Biz de belediye olarak yapabileceklerimiz konusunda Tarım ve Orman Müdürlüğü ile görüştük. Talepleri, bütçeleri gelene kadar yerine getirelim istedik. Onlar da kışın kokarcanın yumurtlaması ile alakalı popülasyon mücadelesi yapılması gerektiğini aktardı. 300 milyon TL'lik bir tuzak alımı yapıyoruz. Bunu ilgili müdürlüğe zararlı ile ilçelerimizde mücadele yapabilmek için vereceğiz" dedi.

"Sivrisinek ile mücadeleye daha etkin devam edeceğiz"

Atakum ve İlkadım ilçelerinde sıklıkla görülen ve meclis üyeleri tarafından da dillendirilen sivrisinek popülasyonunun artmasıyla ilgili bilgi veren Başkan Halit Doğan, "Sivrisinekle, larvanın doğumundan itibaren bir mücadele yapılması gerekir. Hem araç hem ilaç-ekipman hem de personel sayısı ile birlikte gece ve gündüz ilaçlamayı bizzat takip ettim. Bir dron daha alıyoruz. Özellikle nehir, kanal içleri, sulak alanlarda da dronla larva döneminde araçla giremediğimiz yerlerde sezon başından itibaren mücadeleyi etkin bir şekilde başlatacağız. Geçen yıl seçim vesaire olunca belki bu işlerde aksamalar olmuş olabilir. Bu mücadeleyi daha etkin bir şekilde devam ettireceğiz. Atakum'da, İlkadım'da diğer ilçelerde başka sorunlar varsa gidermeye çalışacağız" diye konuştu.

3 milyar 731 milyon TL'lik ek bütçe kabul edildi

Mecliste ayrıca gündem maddeleri arasında yer alan 2024 mali yılı bütçesine 3 milyar 731 milyon 797 bin TL ek bütçe ilavesi teklifi de meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 300 Milyon TL Desteği - Son Dakika

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