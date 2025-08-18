Samsun'da Kavga: 1 Kişi Beyin Kanaması Geçirdi

SAMSUN'da CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle delege seçiminde çıkan kavgada Ayhan Abdik'in beyin kanaması geçirmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan B.K. (28) ve kardeşi S.K. (25), adliyeye sevk edildi.

CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından 16 Ağustos'ta düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi'nin delege seçiminde kavga çıktı. Seçimin düzenlendiği yerin dışında meydana gelen kavgada taraflar, birbirine yumrukla saldırdı. Mahalle halkının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavgada aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren Ayhan Abdik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Beyindeki kanaması durdurulan Abdik, yoğun bakıma kaldırıldı. Ameliyat edilen Abdik'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavga karıştıkları öne sürülen B.K. ve kardeşi S.K.'yi dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ağabey ve kardeşi adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,