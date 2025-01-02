Samsun\'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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SAMSUN'da açıldıkları denizde tekneleri batan Muhammer Sevgili'yi 50) arama çalışmaları 11 gündür sürüyor.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta Costal Limanı ile Karabahçe sahili arasında denize açılan Muhammer Sevgili ile Halil Kayış'ın (45) 'Muratım 55 D 1416' isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. 26 Aralık günü denize açıldıkları yerden yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte tekneye ulaşılırken, 1 gün sonra da Halil Kayış'ın cansız bedeni Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.

Kaybolan amatör balıkçı Muhammer Sevgili'yi, Sahil Güvenlik ile deniz polisleri deniz ve havadan, jandarma ve AFAD ekipleri de karadan arama kurtarma çalışmalarını 11'inci gününde de sürdürdü.