Samsun'da Kayıp Balıkçılar için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Samsun'da Kayıp Balıkçılar için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun\'da Kayıp Balıkçılar için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da denizde kaybolan iki amatör balıkçı için arama çalışmaları, havanın kararması nedeniyle durduruldu. Kayıp balıkçıların aileleri endişeli bir şekilde sonuç bekliyor.

24.12.2024 18:37  Güncelleme: 18:43
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'EŞİMİN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Samsun'da tekne ile açıldıkları denizde kaybolan 2 amatör balıkçıyı arama çalışmaları, havanın kararması ile sonlandırıldı. Çalışmaların yarın sabahtan itibaren tekrar başlayacağı bildirildi.

Kayıp balıkçılardan Muhammer Sevgili'nin eşi Lale Sevgili, "Eşimin bulunmasını istiyorum. İnşallah sapasağlam gelir. Yapacak bir şeyimiz yok. Şu anda beklemedeyiz. Evden pazar günü saat 15.00'te çıktı. O saatten beri de gelmedi. Dün saat 16.00'da haber aldım. O saatten beri burada bekliyoruz" dedi.

Halil Kayış'ın eşi Abide Kayış'ın da üzüntüden ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun

Kaynak: DHA

Balıkçılık, 3-sayfa, Güncel, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Kayıp Balıkçılar için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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