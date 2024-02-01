 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

Samsun\'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

Samsun'da aranan 2 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. E.K, 'kasten adam öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranırken, M.Ü ise 'uyuşturucu ticareti' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu. Zanlılar, jandarma tarafından tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

01.02.2024 20:39  Güncelleme: 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.K, 19 Mayıs ilçesinde yakalandı.

Ekipler, Bafra ilçesinde de "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.Ü'yü saklandığı evde yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Samsun, JASAT, Bafra, Güvenlik, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 20:51:51. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement