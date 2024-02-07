Samsun'da Küfür ve Tehdit Nedeniyle Yaralama Olayı - Son Dakika
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Samsun'da Küfür ve Tehdit Nedeniyle Yaralama Olayı

Samsun\'da Küfür ve Tehdit Nedeniyle Yaralama Olayı

Samsun'un Atakum ilçesinde U.D. (24), küfür ve tehdit ettiği gerekçesiyle husumetlisi T.E.T.'yi (23) tüfekle sırtından vurarak yaraladı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

07.02.2024 14:21
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SAMSUN'da U.D. (24), küfür ve tehdit ettiği gerekçesiyle husumetlisi T.E.T.'yi (23) tüfek ile vurarak yaraladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Kavşağı'nda meydana geldi. U.D. (24), küfür ve tehdit ettiği gerekçesiyle husumetlisi T.E.T.'yi (23) tüfekle sırtından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.E.T.'ye ambulansla hastaneye götürüldü. Çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi Denizevleri Mahallesi 214'üncü Sokak'ta yakalayıp, gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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