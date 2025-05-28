Samsun'da Kuzen Kavgasında Kanlı Son - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Kuzen Kavgasında Kanlı Son

Samsun\'da Kuzen Kavgasında Kanlı Son
28.05.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

T.A., kuzeni F.A.'yı itip yere düşürdü; kafatası kırığı ve beyin kanaması geçiren F.A. hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde T.A. (44), tartıştığı gazi kuzeni F.A.'yı (36) itip yere düşürdü. Kafatasında kırık oluşan ve beyin kanaması geçiren F.A. hastaneye kaldırılırken, T.A. gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. T.A., kuzeni F.A., İ.H. ve E.E. Balaç Mahallesi'ndeki ormanda içki içtikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrası oturdukları yerden kalkmaya karar veren 4 kişi, İ.H.'yi Mevlana Mahallesi'ndeki evine bırakılması konusunda yeniden tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle T.A., kuzeni F.A.'yı itti. Yere düşen F.A. başını yere çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A., özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Bir hastanede sekreterlik yapan ve 2008 yılında yaşanan Aktütün Sınır Karakolu'na baskında gazi olduğu öğrenilen F.A.'nın kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. T.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan aşçı olduğu öğrenilen T.A.'nın 'Kasten yaralama', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' gibi suçlardan 21, F.A.'nın ise 'Hakaret' ve 'Taksirle yaralama' gibi suçlardan 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Atakum, Samsun, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Kuzen Kavgasında Kanlı Son - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya’da gözaltına alındı Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Galatasaray’ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
21:40
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
21:29
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
21:19
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 15:22:37. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Kuzen Kavgasında Kanlı Son - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.