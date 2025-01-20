Samsun'da Madde Kullanımı İddiası Asılsız Çıktı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, bir kişinin "madde kullanımı nedeniyle yere yığıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, bazı yerel basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Samsun'un İlkadım ilçesi Tren Garı önünde bir şahsın "madde kullanımı nedeniyle yere yığıldığı" yönünde asılsız haberlere yer verildiğini belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu olay, 18.01.2025 günü saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Gar Tramvay Durağı civarında gerçekleşmiştir. F.S. (18) isimli şahsın hareketsiz yattığı bilgisi üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve şahıs hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede yapılan doktor muayenesinde, şahsın herhangi bir madde veya alkol kullanmadığı değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.