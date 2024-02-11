Samsun'da Market Sahibi Kuzusunu Bebek Beziyle Bezliyor - Son Dakika
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Samsun'da Market Sahibi Kuzusunu Bebek Beziyle Bezliyor

Samsun\'da Market Sahibi Kuzusunu Bebek Beziyle Bezliyor

Samsun'da bir market sahibi olan Altan Memişoğlu, çocuklarının verdiği isimle 'Merinos' adını taşıyan kuzusunu bebek bezi ve sütle besleyerek marketinde bakıyor. Kuzunun temizliği için bezlenen ve aşıları yapılan Merinos, şehir merkezindeki markette ilgi çekiyor.

11.02.2024 12:54  Güncelleme: 12:56
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SAMSUN'da market sahibi Altan Memişoğlu (33), çocuklarının 'Merinos' ismini verdiği kuzuyu, bebek bezi ile bezleyip, iş yerinde bebe bisküvisi ve sütle besliyor.

İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde Kılıçdede Market sahibi Altan Memişoğlu, çocukları tarafından 'Merinos' ismi verilen kuzusuna marketinde bakıyor. Memişoğlu, süt ve bebe bisküvisi ile beslediği kuzuya 1 ay boyunca markette bezleyerek bakacağını söyledi.

Kuzunun ismini çocuklarının koyduğunu söyleyen Memişoğlu, "1 ay burada bakacağım. Daha sonra da köyümüze göndereceğim. Sağa sola pisliğini yapmasın, diye de bezledim. Süt, yumurta ve bebek bisküvisi ile bakıyoruz.Veterinerin önerisi neyse ona  uymaya çalışıyoruz. Aşılarını da yaptırdık. Çok da güzel ve sevimli bir hayvan. İki oğlum var. İsmini Merinos koydular. Onlar bu ismi verince öyle kaldı. Alışverişten ziyade, kuzuyu sevmeye gelen çok. Şehir merkezinde bir markette kuzu görenler şaşırıyor" dedi.

FOOĞRAFLI

Kaynak: DHA

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