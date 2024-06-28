Samsun'da Minibüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Minibüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile tır çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybederken, 2 çocuk yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

28.06.2024 19:53
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sedef T. (29) idaresindeki 55 AEU 514 plakalı minibüs, Samsun- Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde aynı yönde seyreden ve plakası belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçip Doğan Y'nin kullandığı 33 DY 810 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsten fırlayan Sedef T, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan çocukları Yekta (13) ve Osman T. (3) ise yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Osman T, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Minibüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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