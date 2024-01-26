Samsun\'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

SAMSUN'un Çarşamba
ilçesinde yol kenarındaki motosikleti çalan 3 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Yeşilırmak Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde 21 Ocak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. A.K., F.N. ve K.M.K., yol kenarında gördükleri motosikleti çaldı. Motosikletini bıraktığı yerde bulamayan sahibi, polise haber verdi. Polis ekipleri, 2'si 18 yaşından küçük 3 şüpheliyi Terme ilçesinde çalınan motosiklet ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.