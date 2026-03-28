Samsun'un Canik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı.
G.T. yönetimindeki 34 CRV 949 plakalı otomobil ile C.K. (19) idaresindeki 55 AEF 08 plakalı motosiklet, Düvecik Mahallesi 431. Cadde ile 265. Sokak kesişimindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada, motosikletteki sürücü C.K. ile A.Ş.Ü. (19) yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?