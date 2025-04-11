Samsun'da Öğrenciler Robot Tasarımlarıyla Yarıştı - Son Dakika
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Samsun'da Öğrenciler Robot Tasarımlarıyla Yarıştı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen ROBOSAM Robot Yarışması'nda 250 öğrenci, hazırladıkları robotlarla yarıştı. Canik Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan yarışmada 126 robot sergilendi.

11.04.2025 19:07
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Samsun'da öğrenciler tasarladıkları robotlarla yarıştı

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen ROBOSAM Robot Yarışması'nda 250 öğrenci hazırladıkları robotlarla birincilik için yarıştı.

Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde, Canik Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ROBOSAM Robot Yarışması büyük heyecana sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgiyle katıldığı yarışmada 17 ilçeden 250 öğrenci, 5 farklı kategoride birincilik için mücadele etti. Öğrencilerin farklı teknik özelliklerle hazırladığı 126 robotun görücüye çıktığı yarışmada büyük heyecan ve rekabet yaşandı.

"Bu alanda gençlerimize destek verme gibi bir zorunluluğumuz var"

Yarışmanın açılışında konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İşin yarışma kısmı ayrı bir durum. Bizim için önemli olan gençlerimizin teknoloji ile buluşturulması ve ortaya ufukları neticesinde çıkardıkları ürünlerdir. İlk etapta 4 kategoride yarışacaklar ama bu yarışmanın ikinci, üçüncü, beşincisinde bu sayı artacaktır. Çok daha çeşitli, robotik anlamdan robotlar icat edecekler. Bunun bir sonraki aşaması da insansız araçlar olacaktır. Canik Belediye olarak bizler teknolojiye vermiş olduğumuz destekle ve bu desteğin karşılığını buradaki ürünlerin ortaya çıkmasıyla görüyor olmak bize memnun ediyor. Çağ, teknoloji çağıdır. Yerel yöneticiler olarak bizim asli görevimizin yanında bu alanda gençlerimize destek verme gibi bir zorunluluğumuz var" dedi.

"Yaşam boyu kendilerine destek olacak bir beceriyi de elde etmiş oluyorlar"

Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ise "Milli Bakanlığımızın son dönemde Türkiye Yüzyılı olarak adlandırıldığı dönemde temelini aslında beceri temelli eğitim sistemi oluşturuyor. Çocuklarımızın iyi niyetle başladığı çalışmaları sonlandırabilmeleri, yaşam boyu onlara destek olacak becerileri sergilemeleri önemlidir. Bu becerileri içerisinde onlara ortamlar, platformlar oluşturulması gerekiyor. Tam da bu noktada ilimiz genelinde ROBOSAM isimli bir yarışma kurgulandı. Yarışma ilimiz genelinde tüm öğrencilerimize açık olarak sergilendi. Öğrencilerimiz yıl boyu yaptığımız çalışmaları, oluşturdukları tasarımları, kodladıkları robotları bugün burada yarıştırıyorlar. Böylece yaşam boyu kendilerine destek olacak bir beceriyi de elde etmiş oluyorlar" diye konuştu.

Vali Yardımcısı V./Canik Kaymakamı Şeref Aydın da "Samsun'da eğitimin sadece eğitim kurumları içerisinde gerçekleşmesini biz kabul etmiyoruz. Eğitimin her alana yansıması içim elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimi her alanda görmek için çeşitli çabalar gerçekleştiriliyor. Bugün de burada bunlardan bir tanesine şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışmada 126 robot, 250 öğrenci, 125 danışman öğretmen mini sumo, labirent, hızlı çizgi izleyen, temel çizgi izleyen, en iyi tasarım kategorisinde yarıştı. Yarışmanın sonunda dereceye girecek öğrencilere ödülleri verilecek.

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Canik Belediyesi, Teknoloji, Eğitim, Samsun, Güncel, Canik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Öğrenciler Robot Tasarımlarıyla Yarıştı - Son Dakika

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