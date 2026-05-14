Öğrencilerden yerli savunma sergisi

Samsun'un Terme ilçesinde İTO Şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Mühendislik ve Mimari" temalı yıl sonu sergisinde yer alan savunma sistemi maketleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Terme İTO Şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu'nda düzenlenen sergide, teknoloji ve tasarım öğretmeni Önder Sarıkaya koordinasyonunda öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı mimari ve mühendislik konulu maketler beğeniye sunuldu.

Sergide öğrenciler tarafından hazırlanan tank, savaş gemisi, roket sistemi, TCG Anadolu (L-400), "YILDIRIMHAN" füzesi ve çeşitli savunma sanayisi araçlarına ait modeller ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Öğrencilerin hazırladığı Ayasofya maketi de sergide yer aldı.

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, öğrencilerin teknoloji ve tasarım alanına yönelik çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerin üretme, araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini ifade eden Köse, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaların gelecek adına umut verici olduğunu belirtti.

Köse, öğrencilerin özellikle yerli savunma sanayisine yönelik hazırladığı maketlerin dikkati çektiğini dile getirerek, "Öğretmenimizin koordinatörlüğünde öğrencilerimizin ortaya koyduğu çalışmalar bizleri gururlandırıyor. Üreten, düşünen ve tasarlayan bir neslin yetişmesi adına bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın teknolojiye, mühendisliğe ve tasarıma ilgi duyması bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimizin hayal güçlerini projelere dönüştürmesi çok kıymetli." dedi.

Savunma sanayisine yönelik çalışmaların gençlerin teknoloji alanındaki farkındalığını artırdığını aktaran Köse, öğrencilerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı projelerin ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandığını kaydetti.

Programa, Terme Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İTO Şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu Müdürü Bülent Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.