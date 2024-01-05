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Samsun'da 858 aranan kişi yakalandı, operasyonlarda çok sayıda suç eşyası ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 858 aranan kişi yakalandı, operasyonlarda çok sayıda suç eşyası ele geçirildi

Samsun'da geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve cinsel suçlar gibi suçlardan aranan 858 kişi yakalandı. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda silah, uyuşturucu madde, kaçak içki ve diğer yasa dışı malzemeler ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise binlerce araç ve sürücüye işlem yapıldı, trafik eğitimi verilen kişi sayısı ise 3 bin 437 olarak açıklandı.

Samsun\'da 858 aranan kişi yakalandı, operasyonlarda çok sayıda suç eşyası ele geçirildi
05.01.2024 - 09:24,
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Samsun'da geçen yıl aralık ayında yürütülen operasyonlarda 858 aranan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde kasten öldürme suçundan 12, dolandırıcılık suçundan 80, hırsızlıktan 98, yağmadan 7, cinsel suçlardan 15 kişinin de arasında olduğu 858 aranan kişi yakalandı.

Operasyonlarda 196 ruhsatsız ve 72 kurusıkı tabanca, 103 av tüfeği, 3 bin 282 fişek, 959 kesici alet, 7 kilo 632,18 gram esrar, 28 bin 974 sentetik uyuşturucu hap, 11 kilograma yakın sentetik uyuşturucu, 153,77 gram kokain, 11,5 gram eroin, 171,58 kilogram tütün, 2 bin 927 litre etil alkol, 279 litre kaçak içki, 308 bin boş makaron, 178 bin 340 dolu makaron, 440 emtia, 108 elektronik sigara, 1486 TAPDK bandrolü, 3 sigara sarma makinesi, 1 muşta, 36 cinsel içerikli ürün, 17,85 kilogram nargile tütünü, 13 bin 572 alkol aroma kiti ele geçirildi.

Ayrıca terör örgütüne üye olmak suçundan 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 34 bin 715 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, 1034 araç trafikten men edildi.

Eğitim faaliyetleri kapsamında da araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla sürücü ve yolcular olmak üzere 3 bin 437 kişiye trafik eğitimi verildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Samsun'da 858 aranan kişi yakalandı, operasyonlarda çok sayıda suç eşyası ele geçirildi - Son Dakika


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