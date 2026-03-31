Samsun'da Otobüs Devrildi: 11 Yaralı

Samsun'da İstanbul'dan Ordu'ya seyir halindeki otobüs yol kenarına devrildi. İçerisinde öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu otobüste 11 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan Ordu'ya seyir halindeki otobüs yol kenarına devrilip, yan yattı. Öğretmen ve öğrencileri taşıyan otobüsteki 11 kişi yaralandı.