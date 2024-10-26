Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Ö'nün (34) kullandığı 55 DC 652 plakalı traktör, Barajyolu Caddesi'nde aynı yönde seyreden Ali Ü. (78) yönetimindeki 55 AEU 599 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Elmas Ü. (62) ve Vedat Ö. (68) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırılan yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Otomobil-Traktör Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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