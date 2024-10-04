Samsun'da 'Pati Şenliği' Hayvanseverleri Buluşturdu

Güncel

'Pati Şenliği'nde can dostlar ilgi odağı oldu

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde "Pati Şenliği" düzenledi. Şenlikte minik kedi ve köpekler, öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Atakum ilçesinde bulunan Kent Park'ta düzenlenen 'Pati Şenliği'ne ilgi yoğun oldu. Alanda bulunan minik kedi ve köpekleri seven öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi. Yüz boyama, palyaço gibi etkinlikler programa renk kattı. Tüm hayvanseverlerin eğlenceye doyduğu etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından misafirlere çeşitlik ikramlar yapıldı.

"Biz onları en güzel şekilde yaşatmak ve onlara yardımcı olmak zorundayız"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, "Samsun Büyükşehir Belediye Hayvan Bakımevi çalışanlarımız bu konuda emek sarf eden emekçilerimiz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak, farkındalık oluşturmak için güzel bir etkinlik planlamışlar. Yeryüzünde Allah'ın yarattığı bütün varlıkların yaşama hakkı vardır. Biz onları en güzel şekilde yaşatmak ve onlara yardımcı olmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi geçmişinden bugüne kadar Türkiye'ye örnek uygulamalara onlara hep ev sahipliği yapmıştır" dedi.

"Çocukların hayvan sevgisi ile büyümesi çok değerlidir"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, "4 Ekim Dünya Hayvanları Korumu Günü, dünyada yaşayan bütün hayvanlar için farkındalık oluşturma, onlarla sevgi, bağlılık, şefkat ve iyilik bağı kurmak için planlanan bir gündür. Çocukların hayvan sevgisi ile büyümesi çok değerlidir. Getirdiğimiz kedilerimiz, köpeklerimizle onlar vakit geçiriyorlar. Onlara dokunmanın, onları sevmenin duygusunu yaşıyorlar. Katılım fazla. Bizim için güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Çocuklar ise ortamı çok eğlenceli bulduklarını, kedi ve köpeklerle ile çok güzel zaman geçirdiklerini söylediler.

Etkinliğe ayrıca Samsun Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme polisleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü personeli, Samsun Veteriner Hekimler Odası üyeleri ve öğrencileri katıldı.