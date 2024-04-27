Samsun'da Saldırgan Hayvanlar Tarafından 13 Buzağı ve 1 Oğlak Öldürüldü - Son Dakika
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Samsun'da Saldırgan Hayvanlar Tarafından 13 Buzağı ve 1 Oğlak Öldürüldü

Samsun\'da Saldırgan Hayvanlar Tarafından 13 Buzağı ve 1 Oğlak Öldürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir besiciye ait ahırda 12 buzağı ile 1 oğlak saldırgan hayvanlarca ısırılarak öldürülmüş, 3 buzağı da yaralanmış halde bulundu. Besiciler, sahipsiz köpeklerin ekonomilerine zarar verdiğini ve çözüm bulunmasını talep etti.

27.04.2024 12:47
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir besiciye ait ahırda 12 buzağı ile 1 oğlak saldırgan hayvanlarca ısırılarak öldürülmüş, 3 buzağı da yaralanmış halde bulundu.

Dededağ Mahallesi'nde besicilik yapan Murat Boz, sabah saatlerinde ahırına gittiğinde hayvanlarının hareketsiz şekilde yerde yattıklarını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Yapılan incelemede, hayvanların saldırgan hayvanlarca ısırılarak öldürüldükleri belirlendi.

Murat Boz, AA muhabirine, sabah saatlerinde yeğeniyle hayvanlarının bakımını yapmak için ahıra gittiklerini söyledi.

İçeri girdiklerinde ilk olarak oğlağın yerde yattığını gördüklerini belirten Boz, "Bir baktım, buzağılar yerde, hepsini yemişler. Durumu görür görmez yetkilere haber verdik. 12 buzağımız ve 1 oğlağımız öldü, 3 buzağı da yaralandı." dedi.

İlçede 7 ay önce Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ahırında 14 buzağı boğularak öldürülmüş halde bulunan Ramazan Çakmak ise bölgede çok fazla sahipsiz köpek bulunduğunu belirterek, "Ekonomimize katkımız olması için mücadele veriyoruz. Bu hayvanlar yiyecek bulamadığı zaman çoluk çocuğa da saldıracak. Bu ailenin geçimi buna bağlı. Devlet büyüklerimizin çare bulmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da Saldırgan Hayvanlar Tarafından 13 Buzağı ve 1 Oğlak Öldürüldü - Son Dakika
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