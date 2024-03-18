Samsun\'da Şehit ve Gazi Aileleri Onuruna İftar Programı Düzenlendi

Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.
Samsun Valiliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesince Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu Şehit Erol Olçok katında düzenlenen iftar sonrası konuşan Vali Orhan Tavlı, kahraman ecdadın topyekun bir mücadeleyle kutsal vatan topraklarına düşmanların ayak basmasına izin vermediğini söyledi.
Tavlı, büyük bir kahramanlık ve cesaretle yazılan şanlı tarihe sahip çıkarak Çanakkale ve Kuvayımilliye ruhunu her daim canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, "Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı gibi destansı mücadelelerin ve büyük fedakarlıkların üzerine inşa edilen Cumhuriyet'imizi sonsuza dek koruyacak Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.
Vali Tavlı, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Sizleri kalbimizin en müstesna köşesinde misafir etmeyi bir şeref biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Programa, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, kurum müdürleri, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile davetliler katıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Devrimleri Müzesi ile Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Müzesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk milliyetçiliğinin memleketin her insanını eşit görmek olduğunu belirtti. İmamoğlu, ayrıca doğanın, vatanın, suyun ve toprağın korunmasının en büyük milliyetçilik olduğunu vurguladı. İftar programında ise farklı inanç gruplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kardeşlik ve hoşgörüyle kurulan sofraların insanları mutlu ve adaletli bir hayata taşıyacağını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'ya yaptığı ziyaret kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Müzenin sanatsal ve teknik özellikleri hakkında bilgi alan Bakan Fidan, Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önemli bir eserin kazandırılmasından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu ve iftar programına katıldı. Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan programında Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşen Bakan Şimşek, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. İftar programında yaptığı konuşmada Denizli'nin üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Şimşek, kentin sanayi alanında daha da ilerlemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Denizli'nin gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacağını ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ın da yeni yatırımlarla destek vereceğini ifade etti. İftar sonrasında ise Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcileriyle Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.