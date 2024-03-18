Samsun'da Şehit ve Gazi Aileleri Onuruna İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Şehit ve Gazi Aileleri Onuruna İftar Programı Düzenlendi

Samsun\'da Şehit ve Gazi Aileleri Onuruna İftar Programı Düzenlendi

Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna iftar programı düzenlendi. Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Vali Orhan Tavlı, kahraman ecdadın vatan topraklarına düşmanların ayak basmasına izin vermediğini vurguladı. Programa, birçok önemli isim ve davetli katıldı.

18.03.2024 21:52
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Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Samsun Valiliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesince Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu Şehit Erol Olçok katında düzenlenen iftar sonrası konuşan Vali Orhan Tavlı, kahraman ecdadın topyekun bir mücadeleyle kutsal vatan topraklarına düşmanların ayak basmasına izin vermediğini söyledi.

Tavlı, büyük bir kahramanlık ve cesaretle yazılan şanlı tarihe sahip çıkarak Çanakkale ve Kuvayımilliye ruhunu her daim canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, "Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı gibi destansı mücadelelerin ve büyük fedakarlıkların üzerine inşa edilen Cumhuriyet'imizi sonsuza dek koruyacak Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Vali Tavlı, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Sizleri kalbimizin en müstesna köşesinde misafir etmeyi bir şeref biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, kurum müdürleri, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale, 18 Mart, Samsun, Güncel, Son Dakika

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