Samsun'da Seyir Halindeki Kamyondan Ayrılan Lastik, TIR'a Çarptı ve Yaralanmalara Neden Oldu - Son Dakika
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Samsun'da Seyir Halindeki Kamyondan Ayrılan Lastik, TIR'a Çarptı ve Yaralanmalara Neden Oldu

Samsun\'da Seyir Halindeki Kamyondan Ayrılan Lastik, TIR\'a Çarptı ve Yaralanmalara Neden Oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kamyondan ayrılan lastik, otobüs durağına çarparak durakta bekleyen bir kişiyi yaraladı ve ardından hareket halindeki bir TIR'a da çarptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.12.2024 22:57  Güncelleme: 22:59
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde seyir halindeki kamyondan ayrılan lastik önce otobüs durağına ardından hareket halindeki TIR'a çarptı. Olay sırasında durakta bekleyen Feyzanır K., kırılan camların yüzüne gelmesiyle yaralandı, TIR'da ise hasar oluştu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Selçuk K. yönetimindeki 50 ADD 863 plakalı kamyon seyir halindeyken lastiği yerinden çıktı. Yuvarlanan lastik, önce yol kenarındaki otobüs durağına, oradan da sekerek seyir halindeki 37 AAG 986 plakalı TIR'a çarptı. Yaşanan olay sırasında durakta bekleyen Feyzanur K., kırılan camların yüzüne gelmesiyle yaralanırken, TIR'da ise hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Seyir Halindeki Kamyondan Ayrılan Lastik, TIR'a Çarptı ve Yaralanmalara Neden Oldu - Son Dakika

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