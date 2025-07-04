Samsun\'da Şiddetli Yağmur Duvarı Yıktı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir sitenin otopark bölümündeki istinat duvarı, şiddetli yağmur sırasında yıkıldı. Park halindeki 4 araç, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'ndeki Demircanlar Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin otopark bölümündeki istinat duvarı, şiddetli yağmur sırasında yıkıldı. Duvarın altında kalan 3 araç, kullanılamaz hale geldi. Duvarın yıkılmasıyla birlikte otoparkın üst tarafında bulunan yol da çöktü. Bu sırada yolda park halinde bulunan 1 otomobil zarar gördü.

YER ALTI ŞEBEKE HATTI ZARAR GÖRDÜ

Çökme sırasında yer altı şebeke hattı da zarar gördü; patlayan borudan fışkıran su, devrilen aracın üzerine aktı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Belediye ve itfaiye ekipleri hem temizlik çalışması yaptı hem de oluşan hasarın onarılması için çalışma başlattı. Sabahın erken saatlerinde de zarar gören araçların kaldırılması için bölgeye vinç sevk edildi.