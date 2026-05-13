Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, faturasız kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 93 tabanca fişeği, 99 mermi ile 55 dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
