Samsun'da ilkokulda boğazına simit parçası kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtaran kantin görevlisi Azize Taşkın, "Benim de başıma böyle bir olay geldi. Boğazımda bir şey kaldığında eşim yanımdaydı. Heimlich manevrasını da başıma geldikten sonra öğrendim" dedi.

Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'nde Şehit Nuri Pamir İlkokulu'nda bir öğrenci, kantinden simit alıp yemeye başladı. Bir süre sonra nefes borusuna simit parçası kaçan öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden kantin görevlisi Azize Taşkın, Heimlich manevrası uyguladı. Taşkın'ın müdahalesiyle öğrenci kurtarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'İNSANLIK VAZİFEMİZ'

DHA'ya konuşan 2 çocuk annesi Azize Taşkın, "İşimiz gereği çocuklar konusunda çok dikkatliyiz. Bir anda arkadaşından yardım istediğini fark ettim, omzuna dokundu. O da onun sırtına vurmaya başladı. 'Şakalaşıyor musunuz' diye sorduğumda cevap gelmeyince koşarak yanına gittim. Hemen Heimlich uygulaması yaptım. Üçüncü yapışımda zaten simit parçası çıktı. Sonra onu bir öpüp kokladım çünkü ben de 2 çocuk annesiyim. Tanıyan, tanımayan herkes teşekkürlerini iletiyor. Ailesi de çok teşekkürlerini iletti. Her gün bir sürü insanın başına gelen bir konu. Ailesi de bugün ayrıca teşekkür etmeye gelecekmiş. İnsanlık vazifemiz asla teşekküre gerek yok ama çok ince bir düşünce" diye konuştu.

'İLK YARDIM EĞİTİMİ ALIYORUZ'

Kendisinin de başına geldiğini söyleyen Taşkın, "Benim de başıma böyle bir olay geldi. Boğazımda bir şey kaldığında eşim yanımdaydı. Heimlich manevrasını da başıma geldikten sonra öğrendim. Bunu 3 yıl önce yaşadım. Zaten biz kantinciler olarak ilk yardım eğitimi alıyoruz. Olaydan sonra bu eğitimleri bir kez daha aldım. İnşallah kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Gelirse de yanında bilinçli insanlar olması daha iyi olur" dedi.