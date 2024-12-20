Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: Önce Arkadaşını Vurdu, Sonra İntihar Etti - Son Dakika
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Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: Önce Arkadaşını Vurdu, Sonra İntihar Etti

Samsun\'da Tartışma Kanlı Bitti: Önce Arkadaşını Vurdu, Sonra İntihar Etti

Samsun'un Atakum ilçesinde bir genç, tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayda bir polis memuru yaralandı ve soruşturma başlatıldı.

20.12.2024 22:37  Güncelleme: 22:39
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde Mert Okumuş (24), tartıştığı arkadaşı Arzu Açıkgöz'ü (47) tabancayla başından vurarak öldürdü. Açıkgöz'e ait otomobille kaçan Okumuş, polis ile yaşanan takip sonucu yakalanacağını anlayınca seyir halindeyken aynı tabancayla kendi başına da ateş edip yaşamına son verdi. Seyir halindeki otomobil, Okumuş'un intihar etmesi sonucu kontrolden çıkarak biri polis 4 araca çarparak durdu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3382. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mert Okumuş, yalnız yaşayan arkadaşı Arzu Açıkgöz'ün evine gitti. İkili arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Okumuş, üzerinde bulunan tabanca ile Arzu Açıkgöz'ün başına 2 el ateş etti. Arzu Açıkgöz kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise kadına ait otomobille olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arzu Açıkgöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri ise Mert Okumuş'un kaçtığı 55 AHP 964 plakalı otomobili takibe aldı. Şüpheli Ordu istikametine ilerlerken, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üzerinde sıkıştırıldı. Yakalanacağını anlayan Okumuş, seyir halinde iken aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Kontrolden çıkan otomobil biri polis aracı olmak üzere 4 araca çarparak dururken, yapılan kontrolde Okumuş'un da yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada bir polis memuru da elinden yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Atakum, Samsun, Güncel, Polis, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: Önce Arkadaşını Vurdu, Sonra İntihar Etti - Son Dakika

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