Samsun\'da Tıra Çarpan Otomobilde 5 Yaralı

Samsun'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Orhan Ç. (44) idaresindeki 55 ANF 457 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde akaryakıt istasyonunda park halindeki 99 ZF 408 Azerbaycan plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
