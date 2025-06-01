Samsun'da Trafik Denetimleri Artırıldı

Samsun'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sıklaştırdı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları trafik kurallarına uymaları yönünde anonslarla uyarıyor.

Ekipler, sorumluluk bölgelerinde sürücü ve yolculara yönelik farkındalık faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda, Samsun- Ordu ve Samsun- Ankara kara yolu üzerindeki dinlenme tesislerinde trafik kurallarını uyulması yönünde anonslar yapılmaya başlandı.

Yapılan anonslarda vatandaşlara "Hayatınız için kemerinizi takın!" çağrısı tekrarlanırken, emniyet kemerinin sadece yasal bir zorunluluk olmadığı, aynı zamanda hayat kurtaran kritik bir önlem olduğu vurgulandı.

Samsun polisi, bayram süresince trafik akışının güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla bu tür bilgilendirme faaliyetlerine devam edecek.