Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mustafa Dirican'ın kullandığı 55 AEH 327 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Dereköy mevkisinde istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayberk Köse ile Berna Çırakoğlu yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Çırakoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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