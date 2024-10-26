Samsun\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan T. (51) idaresindeki 06 EJT 116 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde Onur A'nın (19) kullandığı 55 AOB 092 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan 06 EJT 116 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 55 FD 469 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Sinan T. ve Onur A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.