Samsun\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

13.02.2026 20:47
Atakum'da meydana gelen kazada iki kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda Musa K. (49) yönetimindeki 55 AKK 716 plakalı araç ile Semih S. (46) idaresindeki 55 ANF 814 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Semih S. ile diğer araçtaki Figen K. (49) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

