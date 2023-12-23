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Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu: 33 gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik 33 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak tütün ve sigara malzemesi ele geçirildi.

Samsun\'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu: 33 gözaltı
23.12.2023 - 11:33,  Güncelleme: 11:46
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SAMSUN'da polisin tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 33 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, merkez ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 176 bin 340 doldurulmuş makaron sigara, 229 bin 400 boş makaron, 332 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 kilo 550 gram nargile tütünü, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 19 manuel sigara sarma makinesi, 215 TAPDK bandrolü, 50 elektronik sigara, 30 elektronik sigara likiti, 2 ruhsatsız tabanca, 600 fişek ve 1 amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 33 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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