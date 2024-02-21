Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 61 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

21.02.2024 15:57  Güncelleme: 16:01
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbari çalışma sonucunda E.K'nin Kirazlıkçay Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 61 gram esrar il hassas terazi ele geçirildi, E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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