Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 709 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, uyuşturucu içme ile öğütme aparatı, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin 600 lira ele geçirildi.

Operasyon gözaltına alınan H.K. (41), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.