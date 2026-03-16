Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında, 2 bin 621 sentetik ecza, 282 uyuşturucu hap, 224 gram sentetik uyuşturucu, 37,60 gram kokain, ruhsatsız tüfek, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.