Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
16.03.2026 16:11
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı, çok sayıda madde ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında, 2 bin 621 sentetik ecza, 282 uyuşturucu hap, 224 gram sentetik uyuşturucu, 37,60 gram kokain, ruhsatsız tüfek, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Samsun, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
