Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında takip edilen kamyon, İlkadım ilçesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında E.B.Y. (23) ve A.A.B. (22) gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?