Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da bir araçta yapılan aramada, "Tony" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde takip edilen bir aracı durdurdu.
Ekipler, "Tony" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yaptıkları aramada, araca zulalanmış 700 gram sentetik uyuşturucu ile 25 gram eroin ele geçirdi.
Operasyon kapsamında Y.K. (48) ve G.Ü. (44) gözaltına alındı.
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