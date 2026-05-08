Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu üretimi yapılarak piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası bir adrese düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.
Adreste yapılan aramada, 221 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 2 termometre ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
