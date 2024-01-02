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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Karşıyaka Mahallesi'nde yapılan aramada 47,65 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarar aparat, hassas terazi ve amaç dışı kesici alet ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
02.01.2024 - 11:57,
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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İlçe Emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince düzenlenen operasyonda, Karşıyaka Mahallesi'nde E.A, A.S. ile A.G'nin üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Aramada 47,65 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarar aparat, hassas terazi ile amaç dışı kesici alet ele geçirildi.

Ekipler 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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