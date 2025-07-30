Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 3 bin 702 sentetik ecza hapı, 150 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 21 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.