Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı
Samsun'da uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 12 bin 977 sentetik hap, 113 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 12 bin 977 sentetik ecza hapı, 113,50 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 70 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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