Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde yürütülen operasyonlarda, 7 şüphelinin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 1329 sentetik ecza hapı, 219 gram sentetik ecza yapımında kullanılan madde, 2 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
