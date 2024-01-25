Samsun\'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezi, Bafra ve Canik ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, şüpheliler İ.K. ile R.D'nin adreslerinde yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 435 tabanca fişeği, 1349 sentetik ecza ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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