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Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezi, Bafra ve Canik ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 435 tabanca fişeği, 1349 sentetik ecza ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun\'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
25.01.2024 - 13:35,
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezi, Bafra ve Canik ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, şüpheliler İ.K. ile R.D'nin adreslerinde yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 435 tabanca fişeği, 1349 sentetik ecza ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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