Samsun'da Yaban Hayvanları İçin Yemleme Faaliyeti

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Samsun'da yaban hayatı koruma sahasında hayvanlar yemlendi

SAMSUN - Samsun Gölardı Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası'nda yaban hayvanları için 15 noktaya yem bırakıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde Amazon Tabiat Parkı'nı da içerisinde barındıran Gölardı Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası'nda bulunan yaban hayvanları çetin kış günlerinde yem ve kemiklerle beslendi.

Terme Belediyesi ve Terme Arama Kurtarma Ekibi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerine çıktığı ve yaban hayatında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için orman arazisinin 15 ayrı noktasına mısır, buğday, tavuk ve kemikli etler bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Terme Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nuray Selçuk Keleş, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası yaban hayvanlarının yaşamını sürdürmesi için süreklilik halinde doğada yemleme çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.

Türkiye'nin kıymetli yaban hayatı koruma sahalarından bir tanesinin Terme'de yer aldığının altını çizen TAKE Başkanı Arif Çelik, "Vahşi doğada yer alan yılkı atlar, mandalar, tilki, domuz, şahin ve diğer türü tehlike altında bulunan canlılar Amazon Tabiat Parkı'nda koruma altındalar. Bölgemizdeki kar yağışı dolayısıyla da yiyecek bulmakta 1 haftanın üzerinde güçlük çekecekler. Bizlerde TAKE ve Terme Belediyesi olarak bu vahşi doğada bulunan hayvanların hayatlarını idame ettirebilmesi için çeşitli noktalara yiyecek bıraktık. 15 kişilik ekibimiz arazi araçlarıyla ormanın çeşitli noktalarında yemleme çalışmalarını sürdürmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.