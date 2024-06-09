Samsun'daki Ahallı Camisi, 12 Yıldır Leylek Ailesini Misafir Ediyor - Son Dakika
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Samsun'daki Ahallı Camisi, 12 Yıldır Leylek Ailesini Misafir Ediyor

Samsun\'daki Ahallı Camisi, 12 Yıldır Leylek Ailesini Misafir Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Ahallı Camisi, 12 yıldır leylek ailesini ağırlıyor. Her yıl ilkbahar aylarında caminin kubbesine yerleşen leylekler, yavrularını büyüttükten sonra sonbahar aylarında bölgeden ayrılıyor. Cami yol kenarında bulunan leylek yuvası, geçenlerin dikkatini çekiyor ve köy sakinleri tarafından sevgiyle karşılanıyor.

09.06.2024 10:55
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Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Ahallı Camisi, 12 yıldır leylek ailesini misafir ediyor.

Taşdemir Mahallesi'nde 45 yıl önce yapılan Ahallı Camisi, her yıl ilkbahar aylarında leylek misafirlerini ağırlamaya başlıyor.

Leylekler, caminin kubbesine ağaç dallarından yaptıkları yuvada kuluçkaya yatıp yavrularını büyüttükten sonra sonbahar aylarında bölgeden ayrılıyor.

Leylekler, bu yıl da Ahallı Camisi'nin kubbesindeki yuvalarına yerleşti.

Ahallı Camisi İmam Hatibi Namık Arabacı, AA muhabirine, 35 yıldır Ahallı Camisi'nde görev yaptığını söyledi.

Leyleklerin 12 yıldır caminin kubbesinde yaptıkları yuvaya geldiğini belirten Arabacı, "Leylek çift her sene şubatın sonunda geliyor, eylülün sonunda göç etmeye başlıyorlar. Yumurtadan çıkan yavrularını besliyorlar." dedi.

Cami yol kenarında olduğu için leylek yuvasının yoldan geçenlerin dikkatini çektiğini dile getiren Arabacı, "Halk da biz de seviyoruz onları. Hiçbir canlıya ve bize zararları yok bu hayvanların. 12 yıldan beri aynı yere gelip gidiyorlar. Geldiklerinde yuvaya ufak tefek tamirat yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Köy sakinlerinden Emine Şahin ise leyleklerin senelerdir ilkbaharda gelip sonbaharda gittiklerini anlatarak, "Yavruları var. Mutluyuz, onlar da bize eğlence oluyor. Komşularımız, akrabalarımız geldiklerinde hemen fotoğraflıyorlar, görmek istiyorlar. Burada böyle bir yuvanın olması hoşlarına gidiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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