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Samsun'dan, Bolu'daki orman yangını söndürme çalışmasına destek

SAMSUN - Bolu'nun Göynük ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından itfaiye araçları bölgeye sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı araçlar, AFAD koordinasyonunda yangın bölgesine gönderildi.

Göynük'te çıkan yangına müdahale etmek amacıyla yola çıkan itfaiye ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğinde düzenlenen törenle uğurlandı. Uğurlama töreninde itfaiyeciler için dua edilirken, görev öncesi moral verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amiri Murat Yılmaz ve Vezirköprü İtfaiye Amiri Salih Tanrıverdi tarafından yolcu edilen personel, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Bolu'ya doğru yola çıktı. Törende konuşan Murat Yılmaz, göreve giden itfaiyecilere, "Önceliğiniz her zaman güvenliğiniz. Rabb'im sizi korusun ve görevinizi başarıyla tamamlamanızı nasip etsin" diyerek başarı dileklerinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla itfaiye ekiplerimiz yola çıktı. Rabb'im ülkemizi tüm felaketlerden muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.