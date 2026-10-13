Samsun Havza\'da esnafın dereye attığı alev alan piknik tüpünü itfaiye söndürdü

Samsun Havza'da esnafın dereye attığı alev alan piknik tüpünü itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Havza ilçesindeki sebze pazarında esnaflık yapan Aytekin Duran'ın çay yapmak için yakmaya çalıştığı piknik tüpü alev aldı. Duran'ın pazar yerinin yanındaki Hacıosman Deresi'ne attığı tüp, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye tarafından söndürüldü.
Samsun'un Havza ilçesinde alev alan piknik tüpü itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
İlçede kurulan sebze pazarında esnaflık yapan Aytekin Duran'ın çay yapmak için yakmaya çalıştığı piknik tüpü alev aldı.
Duran alev alan tüpü pazar yerinin yanında bulunan Hacıosman Deresi'ne attı.
Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yanan tüp olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından söndürüldü.
Kaynak: AA
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