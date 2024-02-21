Samsun Havza'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi - Son Dakika
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Samsun Havza'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Samsun Havza\'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan kan bağış otobüsünde bağışlar alındı. Kampanyaya Kaymakamlık ve diğer kurumlar da destek verdi. Kaymakam Mustafa Ayvat, bağış otobüsünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve halkı kan vermeye davet etti. Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ise kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

21.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan kan bağış otobüsünde kan bağışları alındı.

Kampanyaya, Kaymakamlık ve tüm kurumlar destek verdi.

Kaymakamı Mustafa Ayvat, bağış otobüsünü ziyaret ederek Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayvat, "Unutmayın ki kan bağışı acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır ve tek kaynağı insandır. Zorda olan hastalarımıza yardımda bulunmak ve can kurtarmak bir insanlık görevi ve kutsal bir vazifedir. Bu bilinç ile tüm halkımızı kan vermeye davet ediyorum. Kan bağışı kabulü yarın da devam edecek." dedi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu da kan bağışı kabul çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Havza'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi - Son Dakika

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