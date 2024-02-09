Samsun Havza'da Umre Kafilesi İçin Program Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun Havza'da Umre Kafilesi İçin Program Düzenlendi

Samsun Havza\'da Umre Kafilesi İçin Program Düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan 32 kişilik umre kafilesi için Kevser Camisi'nde program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından Havza Müftüsü Cemil Alıcı, umreye gideceklerin ibadet ve kurallar hakkında bilgilendirme yaptı. Kafile, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

09.02.2024 17:03  Güncelleme: 17:04
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Samsun'un Havza ilçesinde, umre için kutsal topraklara giden kafile için Kevser Camisi'de program düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 15 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 32 kişi için yatsı namazı sonrası Kevser Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından konuşan Havza Müftüsü Cemil Alıcı, umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.

Alıcı, "Yolculuğunuz hayırlı olsun. Mevla'm niyetlerinizi kabul eylesin." dedi.

Duaların ardından kafile, kutsal topraklara uğurlandı.

Programa MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yakup Akekin ile umreye gidecekler ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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